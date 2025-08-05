Часть Сумской общины осталась без электроснабжения из-за атаки россиян

Пакистан ответил на слова Зеленского: "отвергает обвинения" в участии своих граждан в войне 5 августа, 10:41 • 35999 просмотра

Дело о взятке при поставке медоборудования не мешает: нардеп Кузьминых появился на открытии медцентра на Житомирщине 5 августа, 10:45 • 82772 просмотра

Буданов: “Если разведчику нужно заняться сексом с проституткой для дела – не вижу в этом никакой проблемы” 12:02 • 18062 просмотра

Дания, Норвегия и Швеция профинансируют второй пакет поддержки США для Украины на $500 млн - НАТО 12:12 • 7052 просмотра