Часть Сумской общины осталась без электроснабжения из-за атаки россиян
Киев • УНН
Часть Сумской общины временно осталась без электроснабжения после вражеской атаки. Специалисты уже работают над восстановлением, объекты инфраструктуры переводят на резервное питание.
В результате вражеской атаки в Сумском районе часть потребителей Сумской общины временно осталась без электроснабжения. Об этом сообщил начальник областной военной администрации (ОВА) Олег Григоров, пишет УНН.
Специалисты уже работают над восстановлением. Часть объектов критической инфраструктуры переводят на резервное питание.
Напомним
Сегодня утром российские войска нанесли ракетный удар по агропредприятию вблизи Сум. Известно о двух погибших, есть пострадавшие.
Дополнение
В течение минувших суток россияне совершили 110 обстрелов по территории Сумской области. Удары были зафиксированы в 36 населенных пунктах в 13 территориальных общинах, в частности, наиболее активно — в Сумском и Шосткинском районах.