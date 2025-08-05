Частина Сумської громади залишились без електропостачання через атаку росіян
Київ • УНН
Частина Сумської громади тимчасово залишилась без електропостачання після ворожої атаки. Фахівці вже працюють над відновленням, об'єкти інфраструктури переводять на резервне живлення.
Унаслідок ворожої атаки у Сумському районі частина споживачів Сумської громади тимчасово залишилась без електропостачання. Про це повідомив начальник обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Григоров, пише УНН.
Фахівці вже працюють над відновленням. Частину об’єктів критичної інфраструктури переведять на резервне живлення
Нагадаємо
Сьогодні зранку російські війська завдали ракетного удару по агропідприємству поблизу Сум. Відомо про двох загиблих, є постраждалі.
Доповнення
Протягом минулої доби росіяни здійснили 110 обстрілів по території Сумської області. Удари були зафіксовані у 36 населених пунктах у 13 територіальних громадах, зокрема, найактивніше — у Сумському та Шосткинському районах.