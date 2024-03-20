Часов Яр почти разрушен, но там все еще остается 790 человек - глава ОГА

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путин "неожиданно" выиграл выборы в рф: как отреагировали "коллеги"-диктаторы и цивилизованный мирЭксклюзив
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ЕС подтвердил свою решимость удовлетворить насущные оборонные потребности Украины
ЕС подтвердил свою готовность удовлетворить насущные военные потребности Украины, в том числе предоставить один миллион единиц артиллерийских боеприпасов и усилить обороноспособность Украины через фонд помощи в размере 5 миллиардов евро.
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Более 50% опрошенных поддерживают уголовное наказание любого сотрудничества с оккупационными администрациями - исследование
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Вступительная кампания-2024: утвердили новые правила приема абитуриентов
Министерство образования и науки Украины утвердило изменения для вступительной кампании 2024 года, среди которых введение Национального многопредметного тестирования (НМТ) для творческих специальностей, запрет поступления вне конкурса и требование Единого государственного квалификационного экзамена (ЕГКЭ) для определенных бакалаврских программ.