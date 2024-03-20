Часов Яр почти разрушен, но там все еще остается 790 человек - глава ОГА

Город Часов Яр в Донецкой области разрушен на 70 процентов. Об этом сообщил Председатель Донецкой ОГА Вадим Филашкин в эфире телемарафона, пишет УНН.

Примерно на 70% город разрушен. Так как были разрушены другие города, которые находятся вдоль линии фронта. Лиманская громада разрушена на 80%, а Бахмут, Авдеевка - стерты с лица земли - сказал Филашкин

Он напомнил, что до начала полномасштабной войны в городе Часов Яр проживало до 13 тысяч человек. Сейчас там осталось только 790 человек, из которых 90% являются пожилыми людьми.

Враг очень близко находится от города. Очень сложно в последние дни завозить гуманитарную помощь. Хотя сейчас эти люди всем обеспечены - говорит он.

Между тем, в Донецкой области продолжается принудительная эвакуация населения, в частности, в Кураховской, Торецкой и Мариинской громадах. По его словам, в Донецкой области сейчас находит до 480 тыс гражданских.

Напомним

За минувшие сутки россияне совершили около 1700 обстрелов в Донецкой области, ранив 5 человек и повредив 49 домов.

россияне 12 раз ударили по жилому сектору Донетчины: атаковали ракетами, стреляли из артиллерии и РСЗО