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"Время действовать, Украина!": на Киевщине заработало обновленное и безопасное пространство для досуга детей

Киев • УНН

 • 339554 просмотра

КИЕВ. 13 октября. УНН. В Барышевке Киевской области модернизировали детскую площадку. Об этом сообщает пресс-служба МХП-Агро-С, передает УНН.

Детали

Проект удалось реализовать благодаря очередной победе Барышевского поселкового совета в конкурсе социальных инициатив «Время действовать, Украина!».

«Благодаря грантовым средствам и софинансированию из местного бюджета громаде удается реализовать инфраструктурные, образовательные и культурные проекты, которые создают комфортную среду для проживания всех ее жителей – как взрослых, так и детей», - говорится в сообщении.

Так, благодаря очередной победе в этом конкурсе обновленное и безопасное пространство для досуга получили в центре своего поселка самые маленькие его жители. Общая стоимость проекта модернизации детской площадки 400 тыс. грн, грантовые средства из которых составляют 100 тыс. грн. На эти средства победители приобрели современные игровые комплексы. Особое внимание уделили техническим характеристикам игровых сооружений и качеству материалов.

«Модернизации детской площадки радуются и дети, и родители. Локация рядом с Культурно-художественным центром в поселке достаточно удачная для отдыха. Уверена, что она станет любимым местом для их совместного досуга», - отмечает представитель благотворительного фонда «МХП-Громаде» Екатерина Комаревич.

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Добавим

Конкурс “Время действовать, Украина!” продолжается четвертый год подряд. Рекордное количество заявок для участия в конкурсе было подано в этом году - 837.

“В этом году активно подавались инициативы от благотворительных и общественных организаций - это 151 проект. Многие предложения нацелены на развитие общественных пространств, образовательных и медицинских проектов, инфраструктуры в малых городах и селах. Эксперты конкурсного комитета также отметили инициативы, направленные на реабилитацию и сохранение традиций и культурного наследия”, - добавляет руководитель национальных проектов благотворительного фонда “МХП-Громаде” Владимир Панченко.

Бюджет конкурса составляет почти 13 млн грн. Грантовый конкурс охватывает 12 областей Украины.

Справка

“МХП-Громаде” - украинский благотворительный фонд, который начал свою деятельность в 2015 году. Его главная миссия - комплексное развитие общин. География деятельности насчитывает 12 областей Украины: более 700 городков и сел. С начала полномасштабного вторжения россии в Украину Фонд системно поддерживает людей, находящихся в регионах боевых действий, украинских защитников и спасателей, общины, больницы и роддома, благотворительные учреждения, которые заботятся о детях-сиротах и пожилых людях, а также людей, которые из-за войны остались без дома и средств к существованию.

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