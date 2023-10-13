"Час діяти, Україно!": на Київщині запрацював оновлений та безпечний простір для дозвілля дітей

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Проєкт вдалося реалізувати заявляти черговій перемозі Баришівської селищної ради у конкурсі соціальних ініціатив «Час діяти, Україно!».

«Завдяки грантовим коштам та співфінансуванню з місцевого бюджету громаді вдається реалізувати інфраструктурні, освітні та культурні проєкти, які створюють комфортне середовище для проживання всіх її жителів – як дорослих, так і дітей», - йдеться у повідомленні.

Так, завдяки черговій перемозі у цьому конкурсі оновлений та безпечний простір для дозвілля отримали у центрі свого селища найменші його жителі. Загальна вартість проєкту модернізації дитячого майданчика 400 тис. грн, грантові кошти з яких становлять 100 тис. грн. На ці кошти переможці придбали сучасні ігрові комплекси. Особливу увагу приділили технічним характеристикам ігрових споруд та якості матеріалів.

«Модернізації дитячого майданчика радіють і діти, і батьки. Локація поруч із Культурно-мистецьким центром у селищі досить вдала для відпочинку. Впевнена, що він стане улюбленим місцем для їхнього спільного дозвілля», - зауважує представниця благодійного фонду «МХП-Громаді» Катерина Комаревич.

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Додамо

Конкурс “Час діяти, Україно!” триває четвертий рік поспіль. Рекордну кількість заявок для участі у конкурсі було подано цього року - 837.

“Цьогоріч активно подавалися ініціативи від благодійних та громадських організацій - це 151 проєкт. Чимало пропозицій націлені на розвиток громадських просторів, освітніх та медичних проєктів, інфраструктури в малих містах та селах. Експерти конкурсного комітету також відзначили ініціативи, що направлені на реабілітацію й збереження традицій та культурної спадщини”, - додає керівник національних проєктів благодійного фонду “МХП-Громаді” Володимир Панченко.

Бюджет конкурсу становить майже 13 млн грн. Грантовий конкурс охоплює 12 областей України.

Довідка

“МХП-Громаді” - український благодійний фонд, який почав свою діяльність 2015 року. Його головна місія - комплексний розвиток громад. Географія діяльності налічує 12 областей України: понад 700 містечок і сіл. Від початку повномасштабного вторгнення росії в Україну Фонд системно підтримує людей, які перебувають у регіонах бойових дій, українських захисників та рятувальників, громади, лікарні та пологові будинки, благодійні установи, які дбають про дітей-сиріт та літніх людей, а також людей, які через війну залишилися без дому та засобів для існування.