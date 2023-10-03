"Время действовать, Украина!": в Черкасской области обустроили современную спортивную площадку
Киев • УНН
КИЕВ. 3 октября. УНН. На базе Дацковской гимназии (Черкасская область) обустроили современную спортивную площадку. Об этом сообщает МХП-Урожай, передает УНН.
Детали
Современную уличную площадку обустроили благодаря победе в конкурсе социальных инициатив «Время действовать, Украина!»: при поддержке компании МХП и стратегического партнера – благотворительного фонда "МХП-Громаде", на условиях софинансирования с бюджетом громады, местным бизнесом и взносами жителей села.
Общая стоимость проекта – почти 83 тыс. грн.
Стоит отметить, что это уже вторая победа Дацковской гимназии-лицея Стеблевского лицея-опорного учреждения общего среднего образования имени И.С. Нечуя-Левицкого во всеукраинском конкурсе «Время действовать, Украина!». В 2021 году за грантовые средства в учебном заведении обустроили «Лабораторию для интровертов».
«По результатам опроса, который мы в этом году провели среди участников образовательного процесса, было принято решение обустроить на территории учебного заведения современную спортивную площадку. Она уже стала любимым местом для совместного времяпрепровождения родителей с детьми, а также всех воспитанников гимназии. Такое социальное взаимодействие формирует положительный климат в учебном заведении, учит ответственности и привлекает к взаимоучастию в принятии решений», - комментирует заведующая Дацковской гимназии Леся Вдовиченко.
Добавим
Конкурс “Время действовать, Украина!” продолжается четвертый год подряд. Рекордное количество заявок для участия в конкурсе было подано в этом году - 837.
“В этом году активно подавались инициативы от благотворительных и общественных организаций - это 151 проект. Многие предложения нацелены на развитие общественных пространств, образовательных и медицинских проектов, инфраструктуры в малых городах и селах. Эксперты конкурсного комитета также отметили инициативы, направленные на реабилитацию и сохранение традиций и культурного наследия”, - добавляет руководитель национальных проектов благотворительного фонда “МХП-Громаде” Владимир Панченко.
Бюджет конкурса составляет почти 13 млн грн. Грантовый конкурс охватывает 12 областей Украины.
Справка
“МХП-Громаде” - украинский благотворительный фонд, который начал свою деятельность в 2015 году. Его главная миссия - комплексное развитие громад. География деятельности насчитывает 12 областей Украины: более 700 городов и сел. С начала полномасштабного вторжения россии в Украину Фонд системно поддерживает людей, которые находятся в регионах боевых действий, украинских защитников и спасателей, громады, больницы и роддомы, благотворительные учреждения, которые заботятся о детях-сиротах и пожилых людях, а также людей, которые из-за войны остались без дома и средств к существованию.