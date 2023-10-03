"Час діяти, Україно!": на Черкащині облаштували сучасний спортивний майданчик

Деталі

Сучасний вуличний майданчик облаштували завдяки перемозі у конкурсі соціальних ініціатив «Час діяти, Україно!»: за підтримки компанії МХП та стратегічного партнера – благодійного фонду "МХП-Громаді", на умовах співфінансування з бюджетом громади, місцевим бізнесом та внесками жителів села.

Загальна вартість проєкту – майже 83 тис. грн.

Варто зазначити, що це вже друга перемога Дацьківської гімназії-ліцею Стеблівського ліцею-опорного закладу загальної середньої освіти імені І.С. Нечуя-Левицького у всеукраїнському конкурсі «Час діяти, Україно!». У 2021 році за грантові кошти у закладі освіти облаштували «Лабораторію для інтровертів».

«За результатами опитування, яке ми цього року провели серед учасників освітнього процесу, було ухвалено рішення облаштувати на території закладу освіти сучасний спортивний майданчик. Він уже став улюбленим місцем для спільного проведення часу батьків з дітьми, а також усіх вихованців гімназії. Така соціальна взаємодія формує позитивний клімат у закладі освіти, навчає відповідальності та залучає до взаємоучасті у прийнятті рішень», - коментує завідувачка Дацьківської гімназії Леся Вдовиченко.

Додамо

Конкурс “Час діяти, Україно!” триває четвертий рік поспіль. Рекордну кількість заявок для участі у конкурсі було подано цього року - 837.

“Цьогоріч активно подавалися ініціативи від благодійних та громадських організацій - це 151 проєкт. Чимало пропозицій націлені на розвиток громадських просторів, освітніх та медичних проєктів, інфраструктури в малих містах та селах. Експерти конкурсного комітету також відзначили ініціативи, що направлені на реабілітацію й збереження традицій та культурної спадщини”, - додає керівник національних проєктів благодійного фонду “МХП-Громаді” Володимир Панченко.

Бюджет конкурсу становить майже 13 млн грн. Грантовий конкурс охоплює 12 областей України.

Довідка

“МХП-Громаді” - український благодійний фонд, який почав свою діяльність 2015 року. Його головна місія - комплексний розвиток громад. Географія діяльності налічує 12 областей України: понад 700 містечок і сіл. Від початку повномасштабного вторгнення росії в Україну Фонд системно підтримує людей, які перебувають у регіонах бойових дій, українських захисників та рятувальників, громади, лікарні та пологові будинки, благодійні установи, які дбають про дітей-сиріт та літніх людей, а також людей, які через війну залишилися без дому та засобів для існування.