Чарльз III и Камилла прибыли в Букингемский дворец
Киев • УНН
КИЕВ. 6 мая. УНН. Британский король Чарльз III и королева-консорт Камилла прибыли в Букингемский дворец, в то время, когда мир ожидает его исторической коронации, пишет УНН со ссылкой на Daily Mail.
Детали
Монарх сегодня улыбался и помахал рукой огромной толпе, которая бурно аплодировала и махала флагами.
Во время короткого путешествия от Сент-Джеймского дворца 74-летний король иногда выглядел торжественно и задумчиво. Старшие члены королевской семьи прибыли примерно через 20 минут, включая принца Эндрю.
Среди звезд, которые заняли свои места в Вестминстерском аббатстве, где пройдет церемония, были Кэти Перри, Лайонел Ричи, сэр Эндрю Ллойд Уэббер, Стивен Фрай, Ник Кейв и фокусник Динамо, дама Эмма Томпсон.
Первая леди США Джилл Байден перед богослужением вошла в число последних прибывших и села с первой леди Украины Еленой Зеленской. Президент США Джо Байден остался дома.
Более 100 миллионов человек во всем мире собираются наблюдать за исторической первой за 70 лет коронацией британского монарха - примерно 2 миллиона человек на улицах Лондона наблюдают за развитием истории.
Дополнение
Сегодня, 6 мая, в Вестминстерском аббатстве состоится коронация короля Великобритании Чарльза III и королевы-консорт Камиллы.
Король Чарльз и королева Камилла проделали свой путь во дворец, когда они махали ликующей толпе, пришедшей стать свидетелями его коронации.
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