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Чарльз III и Камилла прибыли в Букингемский дворец

Чарльз III и Камилла прибыли в Букингемский дворец

Киев • УНН

 • 383983 просмотра

КИЕВ. 6 мая. УНН. Британский король Чарльз III и королева-консорт Камилла прибыли в Букингемский дворец, в то время, когда мир ожидает его исторической коронации, пишет УНН со ссылкой на Daily Mail.

Детали

Монарх сегодня улыбался и помахал рукой огромной толпе, которая бурно аплодировала и махала флагами.

Во время короткого путешествия от Сент-Джеймского дворца 74-летний король иногда выглядел торжественно и задумчиво. Старшие члены королевской семьи прибыли примерно через 20 минут, включая принца Эндрю.

Среди звезд, которые заняли свои места в Вестминстерском аббатстве, где пройдет церемония, были Кэти Перри, Лайонел Ричи, сэр Эндрю Ллойд Уэббер, Стивен Фрай, Ник Кейв и фокусник Динамо, дама Эмма Томпсон.

Первая леди США Джилл Байден перед богослужением вошла в число последних прибывших и села с первой леди Украины Еленой Зеленской. Президент США Джо Байден остался дома.

Более 100 миллионов человек во всем мире собираются наблюдать за исторической первой за 70 лет коронацией британского монарха - примерно 2 миллиона человек на улицах Лондона наблюдают за развитием истории.

Дополнение

Сегодня, 6 мая, в Вестминстерском аббатстве состоится коронация короля Великобритании Чарльза III и королевы-консорт Камиллы.

Король Чарльз и королева Камилла проделали свой путь во дворец, когда они махали ликующей толпе, пришедшей стать свидетелями его коронации.

Смотреть прямую трансляцию https://t.co/n451HAR0Sj

Sky 501, Virgin 602, Freeview 233 и YouTube pic.twitter.com/ewBEwVd8Ub

— Sky News (@SkyNews) 6 мая 2023 года

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