Чарльз ІІІ і Камілла прибули до Букінгемського палацу

Деталі

Монарх сьогодні посміхався і помахав рукою величезному натовпу, який шалено аплодував і махав прапорами.

Під час короткої подорожі від Сент-Джеймського палацу 74-річний король іноді виглядав урочисто та задумливо. Старші члени королівської родини прибули приблизно через 20 хвилин, включаючи принца Ендрю.

Серед зірок, які зайняли свої місця в Вестмінстерському абатстві, де пройде церемонія, були Кеті Перрі, Лайонел Річі, сер Ендрю Ллойд Веббер, Стівен Фрай, Нік Кейв і фокусник Динамо, дама Емма Томпсон.

Перша леді США Джилл Байден перед богослужінням увійшла в число останніх прибулих і сіла з першою леді України Оленою Зеленською. Президент США Джо Байден залишився вдома.

Понад 100 мільйонів людей у всьому світі збираються спостерігати за історичною першою за 70 років коронацією британського монарха - приблизно 2 мільйони людей на вулицях Лондона спостерігають за розвитком історії.

Доповнення

Сьогодні, 6 травня, у Вестмінстерському абатстві відбудеться коронація короля Великої Британії Чарльза ІІІ та королеви-консорт Камілли.

