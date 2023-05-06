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Чарльз ІІІ і Камілла прибули до Букінгемського палацу

Чарльз ІІІ і Камілла прибули до Букінгемського палацу

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 травня. УНН. Британський король Чарльз III і королева-консорт Камілла прибули до Букінгемського палацу, у той час, коли світ очікує його історичної коронації, пише УНН з посиланням на Daily Mail.

Деталі

Монарх сьогодні посміхався і помахав рукою величезному натовпу, який шалено аплодував і махав прапорами.

Під час короткої подорожі від Сент-Джеймського палацу 74-річний король іноді виглядав урочисто та задумливо. Старші члени королівської родини прибули приблизно через 20 хвилин, включаючи принца Ендрю.

Серед зірок, які зайняли свої місця в Вестмінстерському абатстві, де пройде церемонія, були Кеті Перрі, Лайонел Річі, сер Ендрю Ллойд Веббер, Стівен Фрай, Нік Кейв і фокусник Динамо, дама Емма Томпсон.

Перша леді США Джилл Байден перед богослужінням увійшла в число останніх прибулих і сіла з першою леді України Оленою Зеленською. Президент США Джо Байден залишився вдома.

Понад 100 мільйонів людей у всьому світі збираються спостерігати за історичною першою за 70 років коронацією британського монарха - приблизно 2 мільйони людей на вулицях Лондона спостерігають за розвитком історії.

Доповнення

Сьогодні, 6 травня, у Вестмінстерському абатстві відбудеться коронація короля Великої Британії Чарльза ІІІ та королеви-консорт Камілли.

King Charles and Queen Camilla have made their way to the Palace as they waved at the cheering crowd who came to witness his coronation.

Watch live https://t.co/n451HAR0Sj

Sky 501, Virgin 602, Freeview 233 and YouTube pic.twitter.com/ewBEwVd8Ub

— Sky News (@SkyNews) May 6, 2023

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