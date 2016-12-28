Charlie Hebdo опубликовал карикатуры на катастрофу самолета Ту-154
Киев • УНН
КИЕВ. 28 декабря. УНН. Французский сатирический журнал Charlie Hebdo в своем новом выпуске от 28 декабря опубликовал карикатуры на крушение самолета Ту-154 Минобороны России в Черном море. Фотографии с карикатурами из свежего номера были опубликованы в Twitter, передает УНН.
На первой из них изображен падающий самолет, в салоне которого артист протяжно поет звук "а". На фоне рисунка есть надпись: "Репертуар хоров армии расширяется".
Вторая карикатура, посвященная Ту-154, также изображает падающий самолет, но уже с другой надписью: "Плохие новости ... Путина там не было".
Напомним, 25 декабря утром при вылете из Сочи потерпел катастрофу военно-транспортный самолет Ту-154. Он должен был доставить в Сирию Академический ансамбль песни и пляски Российской армии имени А.В.Александрова, съемочные группы "Первого канала", НТВ и телеканала "Звезда", а также исполнительного директора фонда "Справедливая помощь" Елизавету Глинку, известную как "доктор Лиза". Самолет упал в море через считанные минуты после взлета. Погибли все, кто находился на борту, - 92 человека. Причины катастрофы устанавливаются.