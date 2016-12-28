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Charlie Hebdo опублікував карикатури на катастрофу літака Ту-154

Charlie Hebdo опублікував карикатури на катастрофу літака Ту-154

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 грудня. УНН. Французький сатиричний журнал Charlie Hebdo в своєму новому випуску від 28 грудня опублікував карикатури на крах літака Ту-154 Міноборони Росії в Чорному морі. Фотографії з карикатурами зі свіжого номера були опубліковані у Twitter, передає УНН.

На першій з них зображений падаючий літак, в салоні якого артист протяжно співає звук “а”. На тлі малюнка є напис: “Репертуар хорів армії розширюється”.

Друга карикатура, присвячена Ту-154, теж зображує падаючий літак, але вже з іншим написом: “Погані новини ... Путіна там не було”.

Нагадаємо, 25 грудня вранці при вильоті з Сочі зазнав катастрофи військово-транспортний літак Ту-154. Він мав доставити до Сирії Академічний ансамбль пісні і танцю Російської армії імені О.В.Александрова, знімальні групи “Першого каналу”, НТВ і телеканалу “Звезда”, а також виконавчого директора фонду “Справедлива допомога” Єлизавету Глінку, відому як "доктор Ліза". Літак упав у море через лічені хвилини після зльоту. Загинули всі, хто перебував на борту, - 92 людини. Причини катастрофи встановлюються.

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