Был послом Украины в странах Бенилюкса, Британии и Северной Ирландии: умер дипломат Владимир Василенко
Киев • УНН
КИЕВ. 9 октября. УНН. На 86 году жизни скончался дипломат, юрист-международник Владимир Василенко. Об этом УНН сообщает со ссылкой на ВР.
Цитата
"Народные депутаты - члены комитета гуманитарной и информационной политики выражают соболезнования в связи со смертью известного дипломата, юриста-международника Владимира Василенко", - говорится в сообщении.
Сообщается, что в свое время доктор юридических наук, профессор Владимир Василенко приложил много усилий к подготовке и принятию Закона Украины «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного». Он также является одним из авторов декларации о суверенитете Украины.
Василенко представлял Украину на различных международных площадках, в частности, в Генеральной Ассамблее ООН. Был Послом Украины в странах Бенилюкса, Великобритании, Северной Ирландии.
Дополнение
В сентябре сообщалось, что в Тель-Авиве, в больнице, на 79-м году жизни умер народный артист и бывший нардеп Ян Табачник.