Був послом України в країнах Бенілюксу, Британії та Північній Ірландії: помер дипломат Володимир Василенко
Київ • УНН
КИЇВ. 9 жовтня. УНН. На 86 році життя помер дипломат, юрист-міжнародник Володимир Василенко. Про це УНН повідомляє з посиланням на ВР.
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"Народні депутати—члени Комітету гуманітарної та інформаційної політики висловлюють співчуття у зв'язку зі смертю відомого дипломата, юриста-міжнародника Володимира Василенка", - йдеться в повідомленні.
Повідомляється, що свого часу доктор юридичних наук, професор Володимир Василенко доклав багато зусиль до підготовки та прийняття Закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної». Він також є одним з авторів Декларації про суверенітет України.
Василенко представляв Україну на різних міжнародних майданчиках, зокрема, в Генеральній асамблеї ООН. Був Послом України в країнах Бенілюксу, Великій Британії, Північній Ірландії.
Доповнення
У вересні повідомлялося, що у Тель-Авіві, в лікарні, на 79-му році життя помер народний артист та колишній нардеп Ян Табачник.