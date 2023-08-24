"Был человеком сложной судьбы, но талантливым бизнесменом": путин подтвердил смерть пригожина
Киев • УНН
КИЕВ. 24 августа. УНН. российский диктатор владимир путин косвенно подтвердил смерть руководителя чвк "вагнер" евгения пригожина, назвав его "человеком сложной судьбы" и "талантливым бизнесменом", передает УНН со ссылкой на росСМИ.
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"пригожина я знал очень давно, с начала 90-х годов. Это был человек сложной судьбы, и ошибки были серьезные в жизни, и добивался он результатов нужных и для себя и тогда, когда я его просил об этом. Он был талантливым человеком", - сказал путин.
Добавим
путин также выразил соболезнования семьям погибших в авиакатастрофе в тверской области.
РосСМИ приводят еще ряд заявлений российского диктатора:
— первичные данные говорят, что на борту были сотрудники компании "вагнер".
— пригожин был талантливым человеком, талантливым бизнесменом, работал не только в рф и с результатом работал, но и за рубежом, в Африке, в частности.
— расследование будет доведено до конца. Сейчас проводятся генетические и технические экспертизы, на это нужно время.
Контекст
В среду вечером, 23 августа, в 20:00, в мчс россии сообщили, что в тверской области в рф упал частный самолет, на борту были 7 пассажиров и 3 члена экипажа, все они погибли.
росавиация начала расследование катастрофы самолета Embraer. Согласно списку пассажиров, среди них значится фамилия и имя евгения пригожина.
Впоследствии российские СМИ сообщили, что основатель чвк "вагнер" евгений пригожин и его правая рука дмитрий уткин погибли при крушении самолета в тверской области россии.