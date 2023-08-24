"Був людиною складної долі, але талановитим бізнесменом": путін підтвердив смерть пригожина

Цитата

"пригожина я знав дуже давно, з початку 90-х років. Це була людина складної долі, і помилки були серйозні в житті, і добивався він результатів потрібних і для себе і тоді, коли я його просив про це. Він був талановитою людиною", - сказав путін.

Додамо

путін також висловив співчуття сім'ям загиблих в авіакатастрофі у тверській області.

РосЗМІ наводять ще низку заяв російського диктатора:

— первинні дані кажуть, що на борту були співробітники компанії "вагнер".

— пригожин був талановитим чоловіком, талановитим бізнесменом, працював не тільки в рф і з результатом працював, а й за кордоном, в Африці, зокрема.

— розслідування буде доведено до кінця. Зараз проводяться генетичні та технічні експертизи, на це потрібен час.

Контекст

У середу ввечері, 23 серпня, о 20:00, у мнс росії повідомили, що у тверській області в рф впав приватний літак, на борту були 7 пасажирів та 3 члени екіпажу, усі вони загинули.

росавіація розпочала розслідування катастрофи літака Embraer. Згідно зі списком пасажирів, серед них значиться прізвище та ім'я євгенія пригожина.

Згодом російські ЗМІ повідомили, що засновник пвк "вагнер" євгеній пригожин та його права рука дмитро уткін загинули під час аварії літака у тверській області росії.