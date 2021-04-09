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Бутусов раскрыл детали похищения Чауса: работали сотрудники ГУР

Бутусов раскрыл детали похищения Чауса: работали сотрудники ГУР

Киев  •  УНН

 • 21797 просмотра

КИЕВ. 9 апреля. УНН. Главный редактор издания "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов заявил, что судью Николая Чауса похитили в столице Молдовы и перевезли в Украину сотрудники ГУР Министерства обороны. Это вроде было сделано по команде из Офиса Зеленского, передает УНН.

Задача этой “спецоперации” — дискредитация одного из главных свидетелей “вагнергейта” экс-начальника ГУР Василия Бурбы.

Юрий Бутусов отмечает — у НАБУ, которое расследует дело о взяточничестве Чауса, не понимают, зачем его надо было похищать за несколько недель до решения о его экстрадиции.

Единственная причина — это попытка “привязать” к Чаусу экс-начальника ГУР Василия Бурбу. И сделать это надо до выхода международного расследования Bellingcat о срыве спецоперации по захвату боевиков с ЧВК Вагнера — убежден Юрий Бутусов.

Именно поэтому руководитель Офиса Зеленского Ермак пытается найти любой компромат на свидетелей по этому делу — отмечает журналист.

Детали похищения Чауса также публикует “Слідство.Інфо”. Журналисты-расследователи совместно с коллегами молдавского издания RISE Moldova публикуют первую часть масштабного расследования.

“В истории с похищением украинского судьи в Молдове достаточно четко прослеживается след украинских спецслужб и бывших силовиков. Они почти одновременно прибыли в Молдову и оставили ее, а двое из них сами подтвердили журналистам, что находились в Молдове именно в то время, когда произошло похищение Чауса”, — пишут журналисты.

Они также назвали фамилии возможных похитителей Чауса, двое из которых имеют отношение к ГУР Минобороны — это Юрий Коваленко и Андрей Куценко, который въехал в Молдову по паспорту на имя Эдуарда Ставицкого, полученному месяц назад.

“По состоянию на 2018-й год Юрий Коваленко, согласно полученным нами данным, указывал местом жительства улицу Электриков, 33 на Рыбачьем полуострове столицы. По этому же адресу находится Главное управление разведки Министерства обороны Украины”, - пишут расследователи.

“Анкетные данные Андрея Куценко, полученные журналистами ”Слідство.Інфо“, также свидетельствуют о его связи с разведкой. В 2000-х годах он был прописан в Киеве по адресу Воздухофлотский проспект, 6. Это — официальный адрес Министерства обороны Украины. Там также расположена одна из воинских частей. В полученных документах отмечается, что Андрея Куценко в 2009 году приняли на службу в военную часть, расположенную в Киеве на Рыбацком полуострове. По этому адресу расположено уже упомянутое Главное управление разведки Минобороны. Там же был прописан и вышеупомянутый Юрий Коваленко”, - говорится в статье.

Еще несколько фигурантов скандала находились в Молдове одновременно с Коваленко и Куценко и пересекли украинскую границу как раз во время похищения Чауса.

По данным Бутусова, Чаус уже четверо суток находится в Украине. Его не показывают до тех пор, пока не сойдут синяки и другие следы избиения. По версии Бутусова, власть хочет представить его похищение как добровольную сдачу украинскому правосудию. Однако с синяками это сделать трудно — резюмирует журналист.

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