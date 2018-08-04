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Бутина общалась с бывшим членом кампании Трампа

Бутина общалась с бывшим членом кампании Трампа

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 4 августа. УНН. Россиянка Мария Бутина, арестованная в Вашингтоне 15 июля, за месяц до американских президентских выборов вела почтовую переписку с Джеффри Гордоном, который являлся членом предвыборной кампании Трампа и отвечал за вопросы национальной безопасности США с марта по август 2016 года. Об этом сообщила газета The Washington Post со ссылкой на сенатский комитет по разведке, информирует УНН.

По данным издания, Бутина и Гордон вели почтовую переписку в сентябре и октябре 2016 года, в ходе которой он пригласил россиянку на концерт группы Styx в Вашингтоне, а также приглашал ее на вечеринку по случаю дня рождения в октябре того же года.

Сам Гордон в интервью изданию The Washington Times заявил, что его переписка с Бутиной не касалась избирательной кампании, а само дело Бутиной направлено на дискредитацию Республиканской партии и Национальной стрелковой ассоциации. Он также считает, что СМИ “объявили охоту на каждого, кто имел какие-либо контакты или был запечатлен на одном снимке с Бутиной”. “Интересно, с какими видными деятелями Республиканской партии она не встречалась?” — сказал Гордон, работавший в пресс-службе Пентагона при президентстве Джорджа Буша — младшего.

В материале издания также приведено краткое содержание переписки, из которого следует, что тема президентских выборов в их электронном общении не поднималась. Из них следует, что Бутина и Гордон встретились 29 сентября 2016 года на приеме в посольстве Швейцарии, а после знакомства решили “наладить диалог в Сети”.

Как сообщал УНН, просьба о снятии обвинений в сговоре с россиянки Бутина подал не ее защиту.

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