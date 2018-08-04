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Бутіна спілкувалася з колишнім членом кампанії Трампа

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КИЇВ. 4 серпня. УНН. Росіянка Марія Бутіна, заарештована у Вашингтоні 15 липня, за місяць до американських президентських виборів вела поштове листування з Джеффрі Гордоном, який був членом передвиборної кампанії Трампа і відповідав за питання національної безпеки США з березня по серпень 2016 року. Про це повідомила газета The Washington Post з посиланням на сенатський комітет з розвідки, інформує УНН.

За даними видання, Бутіна і Гордон вели поштове листування в вересні і жовтні 2016 року, в ході якого він запросив росіянку на концерт групи Styx в Вашингтоні, а також запрошував її на вечірку з нагоди дня народження в жовтні того ж року.

Сам Гордон в інтерв’ю виданню The Washington Times запевнив, що його листування з Бутіною не торкалася виборчої кампанії, а сама справа Бутіної направлена на дискредитацію Республіканської партії і Національної стрілецької асоціації. Він також вважає, що ЗМІ “оголосили полювання на кожного, хто мав будь-які контакти або був відображений на одному знімку з Бутіною”. “Цікаво, з якими видатними діячами Республіканської партії вона не зустрічалася?” — сказав Гордон, який працював в прес-службі Пентагону за президентства Джорджа Буша — молодшого.

У матеріалі видання також наведено короткий зміст листування, з якого випливає, що тема президентських виборів в їх електронному спілкуванні не піднімалася. З них виходить, що Бутіна і Гордон зустрілися 29 вересня 2016 року на прийомі в посольстві Швейцарії, а після знайомства вирішили “налагодити діалог в Мережі”.

Як повідомляв УНН, прохання про зняття звинувачень у змові з росіянки Бутіної подав не її захист.

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