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"Защитная стена": как слоны израильского сафари-парка защищали детеныша от ракетной атаки

Киев • УНН

 • 50312 просмотра

КИЕВ. 28 мая. УНН. Израильсикй сафари-парк Ramat Gan Safari опубликовал видео, где стадо слонов образовало защитное кольцо вокруг молодого слоненка во время ракетного обстрела из сектора Газа на прошлой неделе. Эксперты говорят, такое поведение - нормальное для этих животных, информирует УНН со ссылкой на The Times of Israel.

"Защитная стена": как слоны израильского сафари-парка защищали детеныша от ракетной атаки

Детали

В ролике на заднем плане слышны сирены, предупреждающие о приближении ракет.

На фоне этого слоны немедленно пересекают свой вольер и встают вокруг Пеле, 14-месячного малыша.

На видео позже можно услышать, как в небо со свистом взлетают ракеты системы ПВО "Железный купол", за которыми следуют звуки громких взрывов, или перехвата, или, возможно, ракеты Газы падают на землю.

Гай Кфир, работник, который занимается слонами, сказал, что такое поведение "очень естественно для слонов в дикой природе".

"Когда они чувствуют опасность, они окружают малыша и создают своего рода "защитную стену", - сказал он.

Кфир сказал, что то же самое происходит в День памяти жертв Холокоста и День памяти Израиля, когда звучат сирены, которые означают начало минуты молчания.

Точно так же слоны будут собираться вокруг матери во время родов, "чтобы быть ее глазами и защитой", сказал он.

Кфир пояснил, что поведение во время сирены, вероятно, связано с тем, что слоны имеют гораздо лучший слух, чем люди, и они способны чувствовать сейсмические колебания через свои ноги.

"Если что-то происходит в земле, даже на расстоянии километров, они замечают это и расценивают произошедшее как возможную опасность", - добавил Кфир.

Неделей ранее в сафари-парк попала ракета, ранив обезьяну.

Было обнаружено, что хохлатая черная макака получила травмы, которые изначально считались несовместимыми с жизнью. Однако позже рентгеновские снимки показали, что примат был поражен осколком ракеты.

Доктор Игал Горовиц, главный ветеринар зоопарка, сказал, что обезьяне была сделана операция по удалению осколков.

Добавим

Прекращение огня началось рано утром в пятницу, что положило конец 11-дневным боевым действиям, в течение которых из Газы выпустили более 4300 ракет по Израилю, в ответ на которые были нанесены интенсивные авиаудары по террористической инфраструктуре в контролируемом ХАМАС регионе.

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Сообщение, распространенный י רמת-גן (@safari_israel)

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