"Захисна стіна": як слони ізраїльського сафарі-парку захищали малюка від ракетної атаки
Київ • УНН
КИЇВ. 28 травня. УНН. Ізраїльський сафарі-парк Ramat Gan Safari опублікував відео, де стадо слонів утворило захисне коло навколо молодого слоненяти під час ракетного обстрілу з сектора Газа минулого тижня. Експерти кажуть, така поведінка - нормальна для цих тварин, інформує УНН з посиланням на The Times of Israel.
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У ролику на задньому плані чути сирени, що попереджають про наближення ракет.
На тлі цього слони негайно перетинають свій вольєр і встають навколо Пеле, 14-місячного малюка.
На відео пізніше можна почути, як в небо зі свистом злітають ракети системи ППО "Залізний купол", за якими слідують звуки гучних вибухів, які або є перехопленням, або, можливо, ракети Гази падають на землю.
Гай Кфір, працівник, що опікується слонами, сказав, що така поведінка "дуже природна для слонів в дикій природі".
"Коли вони відчувають небезпеку, вони оточують маля і створюють свого роду "захисну стіну", - сказав він.
Кфір сказав, що те ж саме відбувається в День пам'яті жертв Голокосту і День пам'яті Ізраїлю, коли звучать сирени, які означають початок хвилини мовчання.
Точно так само слони будуть збиратися навколо матері під час пологів, "щоб бути її очима і захистом", - сказав він.
Кфір пояснив, що поведінка під час сирени, ймовірно, пов'язана з тим, що слони мають набагато кращий слух, ніж люди, і вони здатні виявляти сейсмічні коливання через свої ноги.
"Коли щось відбувається в землі, навіть на відстані кілометрів, вони помічають це і розцінюють подію як можливу небезпеку", - додав Кфір.
Тижнем раніше у сафарі-парк потрапила ракета, поранивши мавпу.
Було виявлено, що чубата чорна макака отримала травми, які спочатку вважалися не сумісними з життям. Проте пізніше рентгенівські знімки показали, що примат був вражений осколком ракети.
Доктор Ігал Горовіц, головний ветеринар зоопарку, сказав, що мавпі була зроблена операція з видалення осколків.
Додамо
Припинення вогню, що почалося рано вранці в п'ятницю, що поклало кінець 11-денним бойовим діям, протягом яких з Гази випустили понад 4 300 ракет по Ізраїлю, у відповідь на які були нанесені інтенсивні авіаудари по терористичній інфраструктурі в контрольованому ХАМАС регіоні.