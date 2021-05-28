"Захисна стіна": як слони ізраїльського сафарі-парку захищали малюка від ракетної атаки

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У ролику на задньому плані чути сирени, що попереджають про наближення ракет.

На тлі цього слони негайно перетинають свій вольєр і встають навколо Пеле, 14-місячного малюка.

На відео пізніше можна почути, як в небо зі свистом злітають ракети системи ППО "Залізний купол", за якими слідують звуки гучних вибухів, які або є перехопленням, або, можливо, ракети Гази падають на землю.

Гай Кфір, працівник, що опікується слонами, сказав, що така поведінка "дуже природна для слонів в дикій природі".

"Коли вони відчувають небезпеку, вони оточують маля і створюють свого роду "захисну стіну", - сказав він.

Кфір сказав, що те ж саме відбувається в День пам'яті жертв Голокосту і День пам'яті Ізраїлю, коли звучать сирени, які означають початок хвилини мовчання.

Точно так само слони будуть збиратися навколо матері під час пологів, "щоб бути її очима і захистом", - сказав він.

Кфір пояснив, що поведінка під час сирени, ймовірно, пов'язана з тим, що слони мають набагато кращий слух, ніж люди, і вони здатні виявляти сейсмічні коливання через свої ноги.

"Коли щось відбувається в землі, навіть на відстані кілометрів, вони помічають це і розцінюють подію як можливу небезпеку", - додав Кфір.

Тижнем раніше у сафарі-парк потрапила ракета, поранивши мавпу.

Було виявлено, що чубата чорна макака отримала травми, які спочатку вважалися не сумісними з життям. Проте пізніше рентгенівські знімки показали, що примат був вражений осколком ракети.

Доктор Ігал Горовіц, головний ветеринар зоопарку, сказав, що мавпі була зроблена операція з видалення осколків.

Додамо

Припинення вогню, що почалося рано вранці в п'ятницю, що поклало кінець 11-денним бойовим діям, протягом яких з Гази випустили понад 4 300 ракет по Ізраїлю, у відповідь на які були нанесені інтенсивні авіаудари по терористичній інфраструктурі в контрольованому ХАМАС регіоні.