Burger King предложил бельгийцам выбрать короля

"Мы не одобряем такой подход. Так как это используется в коммерческих целях, мы не даем своего разрешения", - высказался представитель королевской семьи.

На специально созданном рекламном сайте пользователям предлагается проголосовать за одного из двух королей - короля Филиппа или "короля бургеров" (этим персонажем компания обыгрывает свое название), чтобы выбрать того, "кто будет править в Бельгии".

При выборе реального монарха сайт несколько раз переспрашивает голосующего о его выборе, указывая на то, что настоящий король в отличие от героя кампании не приготовит ему еду. При выборе вымышленного персонажа голос засчитывается сразу.

Напоминаем, новый король бельгийцев Филипп обратился к нации.