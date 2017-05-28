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Burger King запропонував бельгійцям вибрати короля

Київ • УНН

 • 8959 перегляди

КИЇВ. 28 травня. УНН.  Американська мережа ресторанів швидкого харчування Burger King, яка незабаром відкривається в Бельгії, запустила в країні рекламну кампанію зі згадуванням бельгійського монарха Філіппа, чим викликала гнів королівської сім'ї. Про це повідомляє УНН з посиланням на ВВС.

Burger King запропонував бельгійцям вибрати короля

"Ми не схвалюємо такий підхід. Так як це використовується в комерційних цілях, ми не даємо свого дозволу", - висловився представник королівської сім'ї.

На спеціально створеному рекламному сайті користувачам пропонується проголосувати за одного з двох королів - короля Філіпа або "короля бургерів" (цим персонажем компанія обігрує свою назву), щоб вибрати того, "хто буде правити в Бельгії".

При виборі реального монарха сайт кілька разів перепитує голосуючого про його виборі, вказуючи на те, що справжній король на відміну від героя кампанії не приготує йому їжу. При виборі вигаданого персонажа голос зараховується відразу.

Нагадуємо, новий король бельгійців Філіп звернувся до нації.

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