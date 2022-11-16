Была на кладбище: в Киевской области обломки ракеты убили женщину

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"Вражеская ракета убила жительницу села Плесецкое. К сожалению, все же есть погибшие в результате вчерашнего ракетного обстрела оккупантов. Во время воздушной атаки 69-летняя женщина находилась на кладбище, чествовала память мужчины и погибла из-за смертельного ранения обломками ракеты", – написал Небитов в Telegram.

Напомним

15 ноября в Киевской области в результате российских ракетных ударов было повреждено 10 домов.