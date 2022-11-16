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Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки
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Була на цвинтарі: у Київській області уламки ракети вбили жінку

Була на цвинтарі: у Київській області уламки ракети вбили жінку

Київ • УНН

 • 273900 перегляди

КИЇВ. 16 листопада. УНН. Вчора, 15 листопада, у селі Плесецьке Київської області уламки російської ракети вбили 69-річну жінку, яка перебувала на цвинтарі. Про це повідомив керівник ГУ НП у Київській області Андрій Нєбитов, передає УНН.

Цитата

"Ворожа ракета вбила жительку села Плесецьке. На жаль, все ж є загиблі внаслідок вчорашнього ракетного обстрілу окупантів. Під час повітряної атаки 69-річна жінка знаходилась на цвинтарі, вшановувала пам'ять чоловіка та загинула через смертельне поранення уламками ракети", – написав Нєбитов у Telegram.

Нагадаємо

15 листопада у Київській області внаслідок російських ракетних ударів було пошкоджено 10 будинків.

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