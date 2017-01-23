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Буковинские правоохранители разоблачили подпольное производство бытовой химии

Киев • УНН

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КИЕВ. 23 января. УНН. На Буковине правоохранители разоблачили подпольное производство бытовой химии. Об этом сообщили УНН в пресс-службе прокуратуры Черновицкой области.

Так, во время санкционированных обысков в одном из складских помещений на территории г. Черновцы, правоохранители обнаружили и изъяли вещества, из которых изготавливали фальсифицированные стиральные порошки, средства для смягчения воды, оборудование, с помощью которого изготавливали фальсифицированную продукцию, картонные упаковки с изображениями торговой марки "Calgon" и других торговых марок и фальсифицированную готовую продукцию.

Досудебное расследование продолжается, проводятся неотложные следственные действия, направленные на полное, объективное установление обстоятельств совершения указанного уголовного преступления и виновных лиц.

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