Буковинские правоохранители разоблачили подпольное производство бытовой химии

Так, во время санкционированных обысков в одном из складских помещений на территории г. Черновцы, правоохранители обнаружили и изъяли вещества, из которых изготавливали фальсифицированные стиральные порошки, средства для смягчения воды, оборудование, с помощью которого изготавливали фальсифицированную продукцию, картонные упаковки с изображениями торговой марки "Calgon" и других торговых марок и фальсифицированную готовую продукцию.

Досудебное расследование продолжается, проводятся неотложные следственные действия, направленные на полное, объективное установление обстоятельств совершения указанного уголовного преступления и виновных лиц.