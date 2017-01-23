Буковинські правоохоронці викрили підпільне виробництво побутової хімії

Так, під час санкціонованих обшуків у одному із складських приміщень на території м. Чернівці, правоохоронці виявили та вилучили речовини, з яких виготовляли фальсифіковані пральні порошки, засіб для пом’якшення води; обладнання, за допомогою якого виготовляли фальсифіковану продукцію, картонні упаковки з зображеннями торгової марки “Calgon” та інших торгових марок та фальсифіковану готову продукцію.

Досудове розслідування триває, проводяться невідкладні слідчі дії направлені на повне, об’єктивне встановлення обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення та винних осіб.