Буффон получил первый титул в составе "ПСЖ"
Киев • УНН
КИЕВ. 5 августа. УНН. “ПСЖ” и “Монакои” столкнулись в баталии за Суперкубок Франции на стадионе в китайском городе Шэньчжэнь, передает корреспондент УНН.
Диего Бенальо спас “монегасков” от пропущенного гола на 16 минуте. Швейцарец справился с ударом с ближней дистанции от Ди Марии. Аргентинец добился своего чуть позже. Рабьей обошел двух и был сбит игроком “Монако”. Выстрел штрафной под перекладину реализовал Ди Мария.
До перерыва сработала связка молодых игроков парижан. Нсок с левого фланга прострелил низом, а Нкунку замкнул передачу — 2:0.
В середине второй половины сын президента Либерии — Тимоти Веа снял вопрос о победителе. Нсок обошел защитника по лицевой, вошел в штрафную и отдал выверенный пас на Веа, и нападающий пробил между ногами Бенальо — 3:0.
В компенсированное время Ди Мария реализовал выход с голкипером и поставил точку в игре — 4:0.
Полную игру за парижан провел новичок Джанлуиджи Буффон, а звездный нападающий Неймар вышел только на последние 15 минут.
Стоит отметить, что “ПСЖ” повторил два рекорда Суперкубка Франции, выиграв турнир в восьмой раз в истории и в шестой раз подряд. Ранее такое удавалось только “Лион”.
Добавим, что французская Лига 1 стартует 10 августа. “Монако” в первом туре сыграет в гостях с “Нантом” (11 августа), а “ПСЖ” примет “Кан” (12 августа).