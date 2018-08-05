Буффон здобув перший титул у складі "ПСЖ"
Київ • УНН
КИЇВ. 5 серпня. УНН. “ПСЖ” та “Монакоі” зіштовхнулися в баталії за Суперкубок Франції на стадіоні в китайському місті Шеньчжень, передає кореспондент УНН.
Дієго Бенальо врятував “монегасків” від пропущеного голу на 16 хвилині. Швейцарець впорався із ударом з ближньої дистанції від Ді Марії. Аргентинець добився свого трохи пізніше. Рабьо обійшов двох та був збитий гравцем “Монако”. Постріл штрафного під поперечину реалізував Ді Марія.
До перерви спрацювала зв’язка молодих гравців парижан. Нсокі з лівого флангу прострілив низом, а Нкунку замкнув передачу — 2:0.
В середині другої половини син президента Ліберії — Тімоті Веа зняв питання щодо переможця. Нсокі обійшов захисника по лицьовій, увійшов до штрафної та віддав вивірений пас на Веа, і нападник пробив між ногами Бенальо — 3:0.
В компенсований час Ді Марія реалізував вихід з голкіпером та поставив крапку у грі — 4:0.
Повну гру за парижан провів новачок Джанлуїджі Буффон, а зірковий нападник Неймар вийшов тільки на останні 15 хвилин.
Варто відзначити, що “ПСЖ” повторив два рекорди Суперкубка Франції, вигравши турнір в восьмий раз в історії і в шостий раз поспіль. Раніше таке вдавалося лише “Ліону”.
Додамо, що французька Ліга 1 стартує 10 серпня. “Монако” в першому турі зіграє в гостях з “Нантом” (11 серпня), а “ПСЖ” прийме “Кан” (12 серпня).