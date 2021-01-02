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Буффон стал лучшим вратарем в истории футбола

Киев • УНН

 • 20355 просмотра

КИЕВ. 3 января. УНН. Джанлуиджи Буффон, который сейчас выступает голкипером "Ювентуса", был назван лучшим вратарем за историю футбола. Об этом УНН сообщает со ссылкой на итальянское издание La Gazzetta dello Sport, которое является составителем рейтинга.

Буффон стал лучшим вратарем в истории футбола

Итальянское издание опросило 18 известных голкиперов. Буффон получил голоса 7 из них.

Вторым в списке стал советский вратарь Лев Яшин, а замыкает тройку итальянец Дино Дзофф, который в 70-х выступал за "Наполи" и "Ювентус".

Следует добавить, что несмотря на довольно почтенный для футбола возраст - 42 года - Буффон продолжает демонстрировать выдающиеся результаты, а контракт с "Ювентусом" рассчитан до лета текущего года.

Украинские Национальные Новости

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