Буффон став найкращим воротарем за всю історію футболу

Італійське видання опитало 18 відомих голкіперів. Буффон отримав голоси 7 з них.

Другим у списку став радянський воротар Лев Яшин, а замикає трійку італієць Діно Дзофф, який у 70-х виступав за “Наполі” та “Ювентус”.

Слід додати, що попри доволі поважний для футболу вік — 42 роки — Буффон продовжує демонструвати видатні результати, а контракт з “Ювентусом” розрахований до літа поточного року.