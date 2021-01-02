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Буффон став найкращим воротарем за всю історію футболу

Київ • УНН

 • 20355 перегляди

КИЇВ. 3 січня. УНН. Джанлуїджі Буффон, який наразі виступає голкіпером “Ювентусу”, був названий найкращим воротарем і історію футболу. Про це УНН повідомляє з посиланням на італійське видання La Gazzetta dello Sport, яке є укладачем рейтингу.

Буффон став найкращим воротарем за всю історію футболу

Італійське видання опитало 18 відомих голкіперів. Буффон отримав голоси 7 з них.

Другим у списку став радянський воротар Лев Яшин, а замикає трійку італієць Діно Дзофф, який у 70-х виступав за “Наполі” та “Ювентус”.

Слід додати, що попри доволі поважний для футболу вік — 42 роки — Буффон продовжує демонструвати видатні результати, а контракт з “Ювентусом” розрахований до літа поточного року.

Українські Національні Новини

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