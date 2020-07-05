Буффон о завершении карьеры: буду играть, как минимум, до 43 лет
Киев • УНН
КИЕВ. 5 июля. УНН. Голкипер туринского "Ювентуса" Джанлуиджи Буффон не планирует завершать карьеру в следующем сезоне. Об этом он рассказал в комментарии Sky Sport Italia, передает УНН.
"Буду здесь (в футболе - ред.), как минимум, до 43 лет, но с тех пор, как мне исполнилось 40, я иду от месяца к месяцу. Мне нужно внимательно следить за ситуацией и всегда быть готовым уйти, когда полностью исчезнет главный элемент, а именно - возможность играть на самом высоком уровне", - отметил Буффон.
Отметим, что в составе "Ювентуса" и "Пармы" кипер 9 раз выигрывал Серию А, 5 раз Кубок Италии и 6 раз Суперкубок Италии.
Как сообщалось ранее в УНН, Буффон побил рекорд Мальдини по количеству сыгранных матчей в истории Серии А.