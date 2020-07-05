Буффон про завершення кар'єри: гратиму, як мінімум, до 43 років

"Буду тут (у футболі - ред.), як мінімум, до 43 років, але з тих пір, як мені виповнилося 40, я йду від місяця до місяця. Мені потрібно уважно стежити за ситуацією і завжди бути готовим піти, коли повністю зникне головний елемент, а саме - можливість грати на найвищому рівні", - відзначив Буффон.

Зазначимо, що у складі "Ювентусу" та "Парми" кіпер 9 разів вигравав Серію А, 5 разів Кубок Італії та 6 разів Суперкубок Італії.

Як повідомлялося раніше в УНН, Буффон побив рекорд Мальдіні за кількістю зіграних матчів в історії Серії А.