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19 березня, 18:42 • 87304 перегляди

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19 березня, 18:06 • 129406 перегляди

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19 березня, 10:24 • 126690 перегляди

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Буффон про завершення кар'єри: гратиму, як мінімум, до 43 років

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 • 14954 перегляди

КИЇВ. 5 липня. УНН. Голкіпер туринського "Ювентуса" Джанлуїджі Буффон не планує завершувати кар'єру у наступному сезоні. Про це він розповів у коментарі Sky Sport Italia, передає УНН.

"Буду тут (у футболі - ред.), як мінімум, до 43 років, але з тих пір, як мені виповнилося 40, я йду від місяця до місяця. Мені потрібно уважно стежити за ситуацією і завжди бути готовим піти, коли повністю зникне головний елемент, а саме - можливість грати на найвищому рівні", - відзначив Буффон.

Зазначимо, що у складі "Ювентусу" та "Парми" кіпер 9 разів вигравав Серію А, 5 разів Кубок Італії та 6 разів Суперкубок Італії.

Як повідомлялося раніше в УНН, Буффон побив рекорд Мальдіні за кількістю зіграних матчів в історії Серії А.

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