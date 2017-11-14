Буффон объявил о завершении карьеры в сборной Италии

Данное решение кипера связано с тем, что сборная Италии сыграла в дома вничью со шведами (0: 0) и осталась за бортом финальной стадии чемпионата мира-2018.

"Оставляю сборную Италии хорошим ребятам. Хочу сказать спасибо тем, кто всегда помогал мне: Мой Кьелл (Кьеллини - ред.), Мой Бардзо (Барзальи - ред.), Мой Лео (Бонуччи - ред.). Спасибо, ребята. Спасибо Италии . Сборная поднимется. мы итальянцы, мы всегда возрождаемся. Я оставляю место для отличного Джиджи Доннарумма. Перин тоже очень хороший голкипер ", - рассказал Буффон.

Стоит отметить, что Буффон провел в футболке "Скуадры адзурры" 175 матчей и по этому показателю является рекордсменом в истории выступлений европейских сборных. С 167 проведенными играми ближайшим конкурентом итальянца есть еще один вратарь Икер Касильяс.

Добавим также, в топ-10 по проведенным матчам в истории европейского футбола входит украинец Анатолий Тимощук (144).

Напомним, Италия впервые за последние 60 лет не попала на чемпионат мира.