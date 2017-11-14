Буффон оголосив про завершення кар'єри в збірній Італії

Дане рішення кіпера пов'язане із тим, що збірна Італії зіграла в вдома внічию зі шведами (0:0) і залишилася за бортом фінальної стадії чемпіонату світу-2018.

"Залишаю збірну Італії хорошим хлопцям. Хочу сказати спасибі тим, хто завжди допомагав мені: Мій Кьєлль (Кьєлліні – ред.), мій Бардзо (Барзальї – ред.), мій Лео (Бонуччі – ред.). Спасибі, хлопці. Спасибі Італії. Збірна підніметься. Ми італійці, ми завжди відроджуємось. Я залишаю місце для відмінного Джіджі Доннарумми. Маттіа Перін теж дуже гарний голкіпер", - розповів Буффон.

Варто відзначити, що Буффон провів у футболці "Скуадри Адзурри" 175 матчів і за цим показником є рекордсменом в історії виступів європейських збірних. З 167 проведеними іграми найближчим конкурентом італійця є ще один воротар Ікер Касільяс.

Додамо також, до топ-10 за проведеними матчами в історії європейського футболу входить українець Анатолій Тимощук (144).

Нагадаємо, Італія вперше за останні 60 років не потрапила на чемпіонат світу.