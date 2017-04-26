Строительство Бескидского тоннеля планируют завершить до конца года - В.Омелян

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 17071 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 77198 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 139325 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 110616 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 112577 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 109941 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 102289 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 106395 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103074 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 149577 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Строительство Бескидского тоннеля планируют завершить до конца года - В.Омелян

Строительство Бескидского тоннеля планируют завершить до конца года - В.Омелян

Киев  •  УНН

 • 18519 просмотра

КИЕВ. 26 апреля. УНН. Первый тестовый поезд в Бескидского тоннеля планируют запустить в 4-м квартале 2017 года. Об этом во время заседания КМУ заявил министр инфраструктуры Владимир Омелян, передает корреспондент УНН.

"Бескидский тоннель. В этом году мы планируем его открытие, и это действительно ворота в Европу... Мы планируем завершить весь комплекс работ в 4 квартале 2017 года и надеемся, что первый тестовый поезд пройдет в это же время", - сказал В.Омелян.

По его словам, полноценная эксплуатация Бескидского тоннеля планируется во втором квартале 2018 года.

"После завершения строительства у нас увеличится пропускная способность больше чем вдвое", - сказал В.Омелян.

Как сообщал УНН, в феврале железнодорожники начали работы на подходах к Бескидского тоннеля.

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