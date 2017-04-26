Строительство Бескидского тоннеля планируют завершить до конца года - В.Омелян
Киев • УНН
КИЕВ. 26 апреля. УНН. Первый тестовый поезд в Бескидского тоннеля планируют запустить в 4-м квартале 2017 года. Об этом во время заседания КМУ заявил министр инфраструктуры Владимир Омелян, передает корреспондент УНН.
"Бескидский тоннель. В этом году мы планируем его открытие, и это действительно ворота в Европу... Мы планируем завершить весь комплекс работ в 4 квартале 2017 года и надеемся, что первый тестовый поезд пройдет в это же время", - сказал В.Омелян.
По его словам, полноценная эксплуатация Бескидского тоннеля планируется во втором квартале 2018 года.
"После завершения строительства у нас увеличится пропускная способность больше чем вдвое", - сказал В.Омелян.
Как сообщал УНН, в феврале железнодорожники начали работы на подходах к Бескидского тоннеля.