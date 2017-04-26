Строительство Бескидского тоннеля планируют завершить до конца года - В.Омелян

"Бескидский тоннель. В этом году мы планируем его открытие, и это действительно ворота в Европу... Мы планируем завершить весь комплекс работ в 4 квартале 2017 года и надеемся, что первый тестовый поезд пройдет в это же время", - сказал В.Омелян.

По его словам, полноценная эксплуатация Бескидского тоннеля планируется во втором квартале 2018 года.

"После завершения строительства у нас увеличится пропускная способность больше чем вдвое", - сказал В.Омелян.

Как сообщал УНН, в феврале железнодорожники начали работы на подходах к Бескидского тоннеля.