Будівництво Бескидського тунелю планують завершити до кінця року – В.Омелян
Київ • УНН
КИЇВ. 26 квітня. УНН. Перший тестовий потяг у Бескидському тунелі планують запустити у 4-му кварталі 2017 року. Про це під час засідання КМУ заявив міністр інфраструктури Володимир Омелян, передає кореспондент УНН.
“Бескидський тунель. Цього року ми плануємо його відкриття і це справді ворота в Європу... Ми плануємо завершити весь комплекс робіт у 4 кварталі 2017 року і сподіваємося, що перший тестовий потяг пройде в цей же час”, — сказав В.Омелян.
За його словами, повноцінна експлуатація Бескидського тунелю планується у другому кварталі 2018 року.
“Після завершення будівництва у нас збільшить пропускна спроможність більше ніж вдвічі”, — сказав В.Омелян.
Як повідомляв УНН, у лютому залізничники розпочали роботи на підходах до Бескидського тунелю.