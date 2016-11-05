Здание украинского консульства в Санкт-Петербурге забросали костями

По данным СМИ, участники акции выступили против политики власти в Украине, в частности по вопросам определения статуса группировок "ДНР" и "ЛНР".

В акции принимали участие около 20 активистов, один из которых был задержан.

Также на сайте "Другой России" сообщают об этой акции и подтверждают задержание одного из активистов.