Здание украинского консульства в Санкт-Петербурге забросали костями
Киев • УНН
КИЕВ. 5 ноября. УНН. В России в Санкт-Петербурге члены партии "Другая Россия" забросали здание украинского консульства костями, передает УНН со ссылкой на издание "Фонтанка".
По данным СМИ, участники акции выступили против политики власти в Украине, в частности по вопросам определения статуса группировок "ДНР" и "ЛНР".
В акции принимали участие около 20 активистов, один из которых был задержан.
Также на сайте "Другой России" сообщают об этой акции и подтверждают задержание одного из активистов.