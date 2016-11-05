Будівлю українського консульства у Санкт-Петербурзі закидали кістками
Київ • УНН
КИЇВ. 5 листопада. УНН. У Росії в Санкт-Петербурзі члени партії “Інша Росія” закидали будівлю українського консульства кістками, передає УНН із посиланням на видання “Фонтанка”.
За даними ЗМІ, учасники акції виступили проти політики влади в Україні, зокрема з питань визначення статусу угруповань “ДНР” і “ЛНР”.
В акції брали участь близько 20 активістів, один з яких був затриманий.
Також на сайті “Іншої Росії” повідомляють про цю акцію і підтверджують затримання одного з активістів.