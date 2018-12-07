Здание CNN в Нью-Йорке эвакуировали из-за сообщения о взрывчатке
Киев • УНН
КИЕВ. 7 декабря. УНН. Эвакуация проведена в четверг вечером в штаб-квартире конгломерата Warner Media в центре Нью-Йорка, где, в частности, расположена редакция телеканала CNN, в связи с сообщением о бомбах, якобы заложенных в здании. Об этом сообщил телеканал NBC, информирует УНН.
По его данным, неизвестный позвонил в компанию и сообщил, что в здании заложено пять бомб.
В Twitter полицейского управления города сообщается, что участок прилегающей улицы перекрыт для пешеходов и транспорта в связи с проведением полицейской операции.
В конгломерат Warner Media, кроме CNN, входят компания Warner Bros. Entertainment, издатель Time, телеканал HBO и другие крупнейшие компании новостного и развлекательного формата. По итогам проверки взрывных устройств в здании CNN обнаружено не было, как отметил сам телеканал CNN.
Напоминаем, в конце октября сотрудники телеканала CNN были эвакуированы после того, как в офис по почте прислали пакет с самодельным взрывным устройством. Аналогичные бомбы были отправлены многим американским политикам, включая Хиллари Клинтон и Барака Обаму. Вскоре был задержан подозреваемый в рассылке бомб — 56-летний Сизар Сейок.