Будівлю CNN в Нью-Йорку евакуювали через повідомлення про вибухівку
Київ • УНН
КИЇВ. 7 грудня. УНН. Евакуація проведена в четвер увечері в штаб-квартирі конгломерату Warner Media в центрі Нью-Йорка, де, зокрема, розташована редакція телеканалу CNN, в зв’язку з повідомленням про бомби, нібито закладені в будівлі. Про це повідомив телеканал NBC, інформує УНН.
За його даними, невідомий подзвонив в компанію і повідомив, що в будівлі закладено п’ять бомб.
У Twitter поліцейського управління міста повідомляється, що ділянка прилеглої вулиці перекрита для пішоходів і транспорту в зв’язку з проведенням поліцейської операції.
У конгломерат Warner Media, крім CNN, входять компанія Warner Bros. Entertainment, видавець Time, телеканал HBO і інші найбільші компанії новинного і розважального формату. За підсумками перевірки вибухових пристроїв в будівлі CNN виявлено не було, як зазначив сам телеканал CNN.
Нагадуємо, в кінці жовтня співробітники телеканалу CNN були евакуйовані після того, як в офіс поштою надіслали пакет із саморобним вибуховим пристроєм. Аналогічні бомби були відправлені багатьом американським політикам, включаючи Хілларі Клінтон і Барака Обаму. Незабаром був затриманий підозрюваний в розсилці бомб — 56-річний Сізар Сейок.