Здание кадетского училища горело в Москве
Киев • УНН
КИЕВ. 10 ноября. УНН. Пожар произошел на улице Маршала Чуйкова в Москве, где расположено здание Московского президентского кадетского училища имени М.А.Шолохова внутренних войск МВД РФ, передает УНН со ссылкой на пресс-службу российского столичного управления МЧС РФ.
Как отмечается, сообщение о возгорании поступило 10 ноября в 8:02 по местному времени.
"Пожарно-спасательные подразделения установили, что в 4-этажном административном здании есть задымление", - говорится в сообщении.
Указано, что совместно с администрацией объекта была проведена эвакуация.
"В ходе дальнейшей разведки и тушения пожара было ликвидировано горение личных вещей на площади 20 кв. м в 8:32. На место происшествия были высланы 20 подразделений, 55 человек", - говорится в сообщении.
Сведений о пострадавших не поступало.