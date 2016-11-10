Будівля кадетського училища горіла у Москві
Київ • УНН
КИЇВ. 10 листопада. УНН. Пожежа сталася на вулиці Маршала Чуйкова у Москві, де розташована будівля Московського президентського кадетського училища імені М.Шолохова внутрішніх військ МВС РФ, передає УНН з посиланням на прес-службу російського столичного управління МНС РФ.
Як зазначається, повідомлення про загорання надійшло 10 листопада о 8:02 за місцевим часом.
"Пожежно-рятувальні підрозділи встановили, що в 4-поверховій адміністративній будівлі є задимлення", - йдеться у повідомленні.
Вказано, що спільно з адміністрацією об'єкта проведена евакуація.
"Під подальшої розвідки і гасіння пожежі було ліквідовано горіння особистих речей на площі 20 кв. м о 8:32. На місце події було вислано 20 підрозділів, 55 осіб", - сказано у повідомленні.
Відомостей про постраждалих не надходило.