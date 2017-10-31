Строители за 9 месяцев года выполнили работ на более чем 63 млрд грн

Объем работ по возведению зданий составлял 32 млрд грн, из которых 15,9 млрд грн пришлись на возведение жилых домов, а 16,6 млрд грн - нежилых. Кроме того работ по возведению инженерных сооружений было выполнено на общую сумму более 30,9 млрд грн.

Напомним, по мнению экспертов, именно развитие строительной отрасли - путь выхода из экономического кризиса, ведь каждая инвестированная в строительство гривна приносит государству в пять раз больше. В Украине, после некоторого спада, сфера строительства оживилась и продолжает развиваться довольно активными темпами.

Например, крупнейший столичный застройщик "ХК "Киевгорстрой" ввел в эксплуатацию в течение 2016 года более 300 тыс. кв. м жилья, паркингов, коммерческих площадей. В общем холдинг ввел в эксплуатацию на 10% больше площадей по сравнению с 2015 годом. В течение 2017 года компания планирует построить около 400 тыс. кв. м.