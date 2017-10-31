Строители за 9 месяцев года выполнили работ на более чем 63 млрд грн
Киев • УНН
КИЕВ. 31 октября. УНН. Объемы выполненных в январе-сентябре строительных работ составляют более 63 млрд грн. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Государственную службу статистики Украины.
Объем работ по возведению зданий составлял 32 млрд грн, из которых 15,9 млрд грн пришлись на возведение жилых домов, а 16,6 млрд грн - нежилых. Кроме того работ по возведению инженерных сооружений было выполнено на общую сумму более 30,9 млрд грн.
Напомним, по мнению экспертов, именно развитие строительной отрасли - путь выхода из экономического кризиса, ведь каждая инвестированная в строительство гривна приносит государству в пять раз больше. В Украине, после некоторого спада, сфера строительства оживилась и продолжает развиваться довольно активными темпами.
Например, крупнейший столичный застройщик "ХК "Киевгорстрой" ввел в эксплуатацию в течение 2016 года более 300 тыс. кв. м жилья, паркингов, коммерческих площадей. В общем холдинг ввел в эксплуатацию на 10% больше площадей по сравнению с 2015 годом. В течение 2017 года компания планирует построить около 400 тыс. кв. м.