Будівельники за 9 місяців року виконали робіт на понад 63 млрд грн

Обсяг робіт зі зведення будівель становив 32 млрд грн, з яких 15,9 млрд грн припали на зведення житлових будинків, а 16,6 млрд грн – нежитлових. Крім того робіт зі зведення інженерних споруд було виконано на загальну суму понад 30,9 млрд грн.

Нагадаємо, на думку експертів, саме розвиток будівельної галузі - шлях виходу з економічної кризи, адже кожна інвестована у будівництво гривня приносить державі у п’ять разів більше. В Україні, після деякого спаду, сфера будівництва пожвавилась та продовжує розвиватися доволі активними темпами.

Наприклад, найбільший столичний забудовник "ХК "Київміськбуд" ввів в експлуатацію протягом 2016 року більше 300 тис. кв. м житла, паркінгів, комерційних площ. Загалом холдинг ввів в експлуатацію на 10% більше площ в порівнянні з 2015 роком. Протягом 2017 року компанія планує звести майже 400 тис. кв. м.