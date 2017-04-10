"Строитель" с победы стартовал в полуфинальной серии ЧУ

В течение полутора четверти команды находились на равных в счете, однако концовка второго отрезка была полностью за девятикратным чемпионом страны. "Обезьяны" допустили большого количества потерь по итогам 20 минут встречи - 14 против 6 у киевлян, поэтому на большой перерыв коллективы ушли при 14-очковой преимущества "зданий" (41:27).

В следующем промежутке игры благодаря изъятию форварда хозяев Ди Джей Стивенса и 8 подряд набранным очкам Стейси Дэвиса, "Обезьяны" сократили отставание только до 3-х пунктов. В решающей 10-минутке "Строитель" держал соперника на комфортной дистанции и довел матч до положительного для себя результата - 78:66.

Персональная статистика:

"Будивельник" - Дугат 15 очков + 5 подборов, Завадский 13 Филдс 12 + 8 передач + 5 подборов,

"Черкасские Мавпы" - Дэвис 26 + 6 подборов, Чумаков 24 Кобец 10.

Стоит отметить, что второй поединок серии, которая продлится до трех побед одного из клубов, пройдет 12 апреля также в СК "Меридиан".