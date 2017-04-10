"Строитель" с победы стартовал в полуфинальной серии ЧУ

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 42592 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 102862 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 157658 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 116992 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 116864 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 112778 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 104446 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107115 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103604 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 153913 просмотра

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"Строитель" с победы стартовал в полуфинальной серии ЧУ

"Строитель" с победы стартовал в полуфинальной серии ЧУ

Киев  •  УНН

 • 10708 просмотра

КИЕВ. 10 апреля. УНН. На паркете столичного СК "Меридиан" стартовала вторая полуфинальная серия чемпионата Украины по баскетболу между столичным "Строителем" и "Черкасские Мавпы", передает корреспондент.

В течение полутора четверти команды находились на равных в счете, однако концовка второго отрезка была полностью за девятикратным чемпионом страны. "Обезьяны" допустили большого количества потерь по итогам 20 минут встречи - 14 против 6 у киевлян, поэтому на большой перерыв коллективы ушли при 14-очковой преимущества "зданий" (41:27).

В следующем промежутке игры благодаря изъятию форварда хозяев Ди Джей Стивенса и 8 подряд набранным очкам Стейси Дэвиса, "Обезьяны" сократили отставание только до 3-х пунктов. В решающей 10-минутке "Строитель" держал соперника на комфортной дистанции и довел матч до положительного для себя результата - 78:66.

Персональная статистика:
"Будивельник" - Дугат 15 очков + 5 подборов, Завадский 13 Филдс 12 + 8 передач + 5 подборов,

"Черкасские Мавпы" - Дэвис 26 + 6 подборов, Чумаков 24 Кобец 10.

Стоит отметить, что второй поединок серии, которая продлится до трех побед одного из клубов, пройдет 12 апреля также в СК "Меридиан".

Украинские Национальные Новости

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