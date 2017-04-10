"Будівельник" з перемоги стартував у півфінальній серії ЧУ

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Київ • УНН

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КИЇВ. 10 квітня. УНН. На паркеті столичного СК “Меридіан” стартувала друга півфінальна серія чемпіонату України з баскетболу між столичним “Будівельником” та “Черкаськими Мавпами”, передає кореспондент УНН.

Впродовж півтори чверті команди перебували на рівних у рахунку, проте кінцівка другого відрізку була повністю за дев’ятикратним чемпіоном країни. “Мавпи” припустилися великої кількості втрат за підсумком 20 хвилин зустрічі — 14 проти 6 у киян, тому на велику перерву колективи пішли за 14-очкової переваги “будівелів” (41:27).

У наступному проміжку гри завдяки вилученню форварда господарів Ді Джей Стефенса і 8 поспіль набраним очкам Стейсі Девіса, “Мавпи” скоротили відставання лише до 3-х пунктів. У вирішальній 10-хвилинці “Будівельник” тримав суперника на комфортній дистанції і довів матч до позитивного для себе результату — 78:66.

Персональна статистика:
“Будівельник” — Дугат 15 очок + 5 підбирань, Завадський 13, Філдс 12 + 8 передач + 5 підбирань,

“Черкаські Мавпи” — Девіс 26 + 6 підбирань, Чумаков 24, Кобець 10.

Варто відзначити, що другий поєдинок серії, котра триватиме до трьох перемог одного із клубів, пройде 12 квітня також у СК “Меридіан”.

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