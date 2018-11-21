"Дом с химерами" хотят отреставрировать за 18,4 млн грн
Киев • УНН
КИЕВ. 21 ноября. УНН. Ожидаемая стоимость реставрационных ремонтных работ государственной резиденции на Банковой, 10 в Киеве, известной как "Дом с химерами", составляет около 18,4 млн грн. Тендер на проведение работ обнародован на сайте электронных публичных госзакупок ProZorro, передает УНН.
Объявление о проведении тендера разместило Управление административными зданиями Государственного управления делами.
Торги должны состояться 28 ноября.
Лот называется: "Ремонт (реставрационный) фасадов государственной резиденции по ул. Банковой, 10 в г. Киеве".
Последний срок выполнения работ для победителя тендера - 31 декабря 2019 года.
Как сообщал УНН, реставрация купола Верховной Рады, который не ремонтировали 70 лет, обошлась в 6,7 млн гривен.
Справка: Дом с химерами (1901-1902) - кирпичное сооружение с украшениями мифологических и охотничьих сюжетов, является главным архитектурным сооружением раннего декоративного стиля модерн города Киева, столицы Украины. Свое название получило благодаря скульптурным украшениям, тематика которых - животный наземный и подводный миры, атрибуты охоты, сказочные существа.