"Дом с химерами" хотят отреставрировать за 18,4 млн грн

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 92018 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 104888 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 140159 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 137615 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 132892 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 126674 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 165393 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 117965 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141547 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145354 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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"Дом с химерами" хотят отреставрировать за 18,4 млн грн

"Дом с химерами" хотят отреставрировать за 18,4 млн грн

Киев  •  УНН

 • 8943 просмотра

КИЕВ. 21 ноября. УНН. Ожидаемая стоимость реставрационных ремонтных работ государственной резиденции на Банковой, 10 в Киеве, известной как "Дом с химерами", составляет около 18,4 млн грн. Тендер на проведение работ обнародован на сайте электронных публичных госзакупок ProZorro, передает УНН.

Объявление о проведении тендера разместило Управление административными зданиями Государственного управления делами.

Торги должны состояться 28 ноября.

Лот называется: "Ремонт (реставрационный) фасадов государственной резиденции по ул. Банковой, 10 в г. Киеве".

Последний срок выполнения работ для победителя тендера - 31 декабря 2019 года.

Как сообщал УНН, реставрация купола Верховной Рады, который не ремонтировали 70 лет, обошлась в 6,7 млн гривен.

Справка: Дом с химерами (1901-1902) - кирпичное сооружение с украшениями мифологических и охотничьих сюжетов, является главным архитектурным сооружением раннего декоративного стиля модерн города Киева, столицы Украины. Свое название получило благодаря скульптурным украшениям, тематика которых - животный наземный и подводный миры, атрибуты охоты, сказочные существа.

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