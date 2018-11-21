"Будинок з химерами" хочуть відреставрувати за 18,4 млн грн
Київ • УНН
КИЇВ. 21 листопада. УНН. Очікувана вартість реставраційних ремонтних робіт державної резиденції на Банковій 10 у місті Києві, відомої як “Будинок з химерами”, становить близько 18,4 млн грн. Тендер на проведення робіт оприлюднений на сайті електронних публічних держзакупівель ProZorro, передає УНН.
Оголошення про проведення тендеру розмістило Управління адміністративними будинками Державного управління справами.
Торги мають відбутись 28 листопада.
Лот має назву: “Ремонт (реставраційний) фасадів державної резиденції по вул. Банковій, 10 у м. Києві”.
Останній строк виконання робіт для переможця тендеру — 31 грудня 2019 року.
Як повідомляв УНН, реставрація куполу Верховної Ради, який не ремонтували 70 років, обійшлась у 6,7 млн гривень.
Довідка: Будинок із химерами (1901–1902) — цегляна споруда з прикрасами міфологічних та мисливських сюжетів, є головною архітектурною спорудою раннього декоративного стилю модерн міста Києва, столиці України. Свою назву отримала завдяки скульптурним прикрасам, тематика яких — тваринний наземний та підводний світи, атрибути полювання, казкові істоти.