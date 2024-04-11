Будет соединено с Европой: начат проект строительства европейской колеи Чоп-Ужгород

Сегодня на Закарпатье начинаем проект строительства европейской колеи Чоп-Ужгород. Об этом сообщил Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает УНН.

По его словам, это даст возможность запустить прямое железнодорожное сообщение между Ужгородом и Веной, Братиславой, Кошице, Будапештом, Прагой, Бухарестом, Дрезденом и Белградом.

"Реализация проекта создаст в Ужгороде транспортный хаб, который обеспечит удобную и быструю пересадку пассажиров между поездами широкой колеи и поездами стран ЕС.

Строительство этой евроколеи будет финансироваться за счет грантовых средств ЕС, которые "Укрзализныця" получила в рамках программы Connecting Europe Facility", - сообщил Шмыгаль.

Он также добавил, что в ближайшем будущем планируем за счет средств ЕС реализовать аналогичные проекты из Львова и Черновцов.