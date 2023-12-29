Будет какая-то компромиссная версия: Корниенко о законопроекте по мобилизации
Законопроект о мобилизации в Украине находится на стадии обсуждения, и ключевым вопросом, как подчеркнул заместитель Председателя Верховной Рады Корниенко, являются финансовые ресурсы для мобилизации.
"1984" Оруєлла – самая воруемая книга в россии
Книга Джорджа Оруэлла "1984" стала самой воруемой и самой продаваемой в россии в 2023 году; ее популярность возросла после вторжения в Украину.
Работа будет продолжаться круглосуточно: Зеленский заявил, что к разбору завалов после ударов рф привлечено более 600 спасателей
Президент Украины Владимир Зеленский заверил, что будет ответ на каждый удар и добавил, что террор не выигрывает у людей.
РПЦ "конфискуют" украинские церкви на оккупированной территории Херсонской области
Русское православие захватило храмы в оккупированном россией херсонском левобережье из-за якобы неспособности митрополита Иоанна управлять ими. Управляющим новой епархией они назначили епископа Алексия.
Советник Залужного попала в скандал из-за высказываний о мобилизации. Главнокомандующий отреагировал
Мартынюк попала в скандал из-за высказываний о мобилизации и мужчинах, которые не желают воевать. После этого Залужный заявил, что "с 28 декабря 2023 года у него нет помощников-консультантов на общественных началах".
Более тридцати стран-участниц ООН призывают собрать экстренное заседание СБ ООН по нападениям россии на Украину
Украина и более 30 стран мира требуют созыва экстренного заседания Совета Безопасности ООН относительно смертоносных атак россии на украинские города.
Партизаны вывели из строя российскую технику в Херсонской области
Украинские партизаны вывели из строя российскую военную технику в Херсонской области, препятствуя операции на левом берегу Днепра.
В реестре пропавших без вести уже 16 тысяч имен - Клименко
Министерство внутренних дел Украины имеет 16 000 человек в реестре пропавших без вести и сталкивается с проблемами при проведении сравнений ДНК тех, кто находится за рубежом.
Алкогольного магната Евгения Черняка заподозрили в финансировании вооруженной агрессии рф
Черняка подозревают в финансировании российской агрессии через его компании, которые уплатили около 6 миллиардов гривен налогов в рф.
Обстреляли жилые кварталы: за сутки россияне ранили трех мужчин в Херсоне
Мужчины получили ранения во время атаки россиян на жилые кварталы в Корабельном районе Херсона.